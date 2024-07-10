По словам Зеленского, Украине необходимо 128 западных истребителей. Почему, имея в разы больше необходимого количества, союзники не решаются передать их, 24 Каналу объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Почему Украине не дадут больше F-16

По словам Шарпа, есть несколько весомых причин, которые могут объяснить такую позицию украинских партнеров. Во-первых, давать новейшие типы самолетов, в частности F-16, партнеры не спешат, ведь считают, что они необходимы странам здесь и сейчас. К тому же они достаточно ценные.

Во-вторых, такого типа авиация требует соответствующего персонала, обучение которого длится гораздо больше, чем обучение в управлении техникой или артиллерией. Сейчас курс украинских пилотов, который готовит к западным истребителям, составляет 6 – 8 месяцев. Его хватает только для опытных пилотов.

С нуля обучение на подобной авиации будет занимать годы. В Украине пилотов, которых потенциально способны подготовить к F-16, переучив за достаточно короткое время, есть немного. Думаю, говорится о считанных сотнях – в лучшем случае,

– объяснил Давид Шарп.

Более того, часть из них обязана защищать украинское небо и оставаться на фронте, пока их коллеги учатся. Безусловно, невозможно отправить на обучение всех и оставить ту же советскую авиацию, которая уже сейчас есть в Украине, без пилотов. Поэтому за границу на обучение отправляют небольшими группами.

"Есть такое правило в современных военно-воздушных силах, чтобы самолетов было значительно меньше, чем пилотов. Потому что в противном случае самолеты будут простаивать. Пилоты не могут воевать беспрестанно. Их работа тяжелая во всех смыслах – и физическом, и психологическом. Поэтому пилотов нужно больше", – подчеркнул аналитик.

Поэтому если условно в Украине есть сто самолетов, то пилотов, по разным оценкам, должно быть в 1,5 или 2 раза больше. Научить столько людей ни в Украине, ни у партнеров по объективным причинам просто не было возможности.

Проблема в обучении

К слову, важны не только пилоты, но и персонал, который будет обслуживать истребители на земле. В этом вопросе тоже не все просто, впрочем, по крайней мере нет необходимости обучать людей годами.

Для персонала курсы короче, хотя говорится и о специалистах, которые должны иметь соответствующий опыт с F-16. В первое время с этим, я уверен, тоже будут проблемы объективного характера. Это новые самолеты, к которым нужны новые подходы. Поэтому передать сейчас Украине 128 самолетов, в контексте недостаточного количества пилотов и персонала, просто нецелесообразно,

– заметил Шарп.

Подытоживая, можно сказать, что весь процесс передачи Украине истребителей F-16 завязан именно на учениях. В конце концов, Киеву пообещали немало самолетов, впрочем, самая большая проблема как раз с персоналом.

Однако если бы принципиальное решение о предоставлении Украине самолетов приняли бы раньше, тогда процесс подготовки и обучения можно было бы начать раньше. Соответственно уже сегодня западные истребители могли бы защищать украинское небо.