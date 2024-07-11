В Швеции заявили, что готовы передать Украине самолеты Gripen, но назвали преграду

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём рассказал, что они готовы передать Украине истребители Gripen. Он объяснил, при каких условиях его страна готова это сделать.

Об этом он подискутировал в интервью "Голосу Америки".

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В Швеции высказались о Gripen для Украины

Швеция предоставила значительную военную помощь самой стране. Журналисты отметили, что в определенное время на обсуждении был вопрос о предоставлении и истребителей Gripen. Сначала Швеция планировала их предоставить, но впоследствии приостановила поставку. Они уточнили у главы шведского МИД, почему именно это произошло.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём отметил, что следует понимать, что Украине предоставили возможность получить истребители F-16, которых, как он заметил, конечно, больше в "семье НАТО".

"В конце концов, больше стран имеют F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много", – сказал он.

Ведь, Биллстрем подчеркнул, что "мы говорим о системах". Так, это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно.

Но это не значит, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же, это дело Украины, а не правительства Швеции,

– подчеркнул Биллстрем

Шведский дипломат сказал, что поскольку они не могли продолжать работу с истребителями Gripens из-за поступления F-16, они решили предоставить нашей стране другие возможности, которые имеет Швеция. Так, они передали Украине системы наблюдения ASC 890.

По его словам, это будет означать, что они дают что-то, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16. Он добавил, что это даст нам возможность лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управления воздушными боями.

Журналисты также со ссылкой на экспертов отметили, что Gripen – это идеальные самолеты для Украины, ведь они требуют меньше людей для управления, меньше людей для обслуживания, они могут приземляться почти в любом месте, и они были разработаны для возможной войны именно с Россией. Поэтому они уточнили у Тобиаса Биллстрёма, или Швеция все еще "может быть открытой для поставок Gripens в будущем".

На что глава шведского МИД дал утвердительный ответ и отметил, что "это просто практический вопрос". "Знаете, системы воздушных истребителей очень сложные, и F-16 находятся в большем количестве партнеров в НАТО, чем истребители Gripen", – сказал он.

Я бы сказал, что F-16, который сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечит вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen. И Швеция, и шведское правительство не имеет никаких ограничений на эти дискуссии после внедрения F-16. Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское,

– резюмировал министр иностранных дел Швеции.