Гривна – одна из самых недооцененных валют мира по индексу Биг Мака: что это означает

Известное экономическое издание The Economist выяснило, что украинская гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Издание опубликовало ежегодный рейтинг индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.

Так, по данным The Economist, стоимость гривны недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривны за 1 доллар.

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Согласно индексу Биг Мака, украинская гривна недооценена на 65%

Что такое индекс Биг Мака?

Известно, что McDonald's представлен в большинстве стран мира, а его коронное блюдо Биг Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным продуктом. Его стоимость в каждой стране зависит от объемов выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов, и индекс Биг Мака – лучший способ увидеть несоответствие стоимости валют в странах с похожим уровнем дохода.



Индекс Биг Мака был впервые представлен журналом The Economist в сентябре 1986 года как полушутливый пример и с тех пор рассчитывается и публикуется этим изданием ежегодно. Благодаря такому индексу можно узнать, является ли справедливой текущая стоимость каждой конкретной валюты, переоценена она или недооценена.



Чтобы рассчитать индекс Биг Мака для Украины, надо цену на самый знаменитый гамбургер в Украине разделить на стоимость этого же гамбургера в США. Далее сравниваем курсы валют, из которых приходим к выводу – переоценена или недооценена гривна по отношению к доллару.