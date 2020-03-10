13:57
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Гривна будет падать, – Фурса

      - Читати новину українською

      Гривна резко подешевела по отношению к иностранной валюте. Сейчас один доллар в обменниках стоит около 25 гривен. Экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, что могло повлиять на падение валюты.

      Он пояснил, что на падение гривны повлиял обвал цены на нефть.

      Читайте также Курс гривны в обменниках упал до уровня августа 2019 года

      По словам Фурсы, сейчас невозможно точно предсказать, насколько еще упадет гривна.

      Гривна сейчас будет находиться под давлением, будет постепенное снижение. Однако есть и положительная сторона, сейчас Национальный банк имеет рекордные за последние годы резервы. И с другой стороны ситуация на внешних рынках и сотрудничество с МВФ создает значительное давление на национальную валюту,
      – отметил Сергей Фурса.

      Какой курс заложил Нацбанк

      Как установил национальный регулятор, во вторник за американский доллар граждане будут платить 24 гривны 92 копейки. Таким образом стоимость доллара выросла сразу на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем – 6 марта.

      Один евро по состоянию на сегодня, 10 марта, стоит 28 гривен 23 копейки. Следовательно, курс гривны относительно главной валюты Евросоюза существенно изменился – евро вырос на 54 копейки.

      Смотрите включение корреспондента 24 канала о ситуации в столичных обменниках: видео

      Почему случился обвал мировых рынков? 6 марта 2020 страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате в ночь на 9 марта на фондовых рынках произошел обвал – цена на нефть снизилась на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. Такая цена продержалась не больше получаса. С тех пор около 36 долларов за баррель – средняя котировка стоимости.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Обвал цен на нефть Курсы валют Доллар-Гривна Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:10 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      сегодня , 12:10 Суд по делу MH17: надо запастись терпением
      Світлана Заліщук
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 11:57 Еще не умерла и не умрет: 10 марта – 155 годовщина первого публичного исполнения Гимна Украины
      Василь Денисюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук