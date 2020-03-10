Гривна будет падать, – Фурса

Гривна резко подешевела по отношению к иностранной валюте. Сейчас один доллар в обменниках стоит около 25 гривен. Экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, что могло повлиять на падение валюты.

Он пояснил, что на падение гривны повлиял обвал цены на нефть.

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По словам Фурсы, сейчас невозможно точно предсказать, насколько еще упадет гривна.

Гривна сейчас будет находиться под давлением, будет постепенное снижение. Однако есть и положительная сторона, сейчас Национальный банк имеет рекордные за последние годы резервы. И с другой стороны ситуация на внешних рынках и сотрудничество с МВФ создает значительное давление на национальную валюту,

– отметил Сергей Фурса.

Какой курс заложил Нацбанк

Как установил национальный регулятор, во вторник за американский доллар граждане будут платить 24 гривны 92 копейки. Таким образом стоимость доллара выросла сразу на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем – 6 марта.

Один евро по состоянию на сегодня, 10 марта, стоит 28 гривен 23 копейки. Следовательно, курс гривны относительно главной валюты Евросоюза существенно изменился – евро вырос на 54 копейки.

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Почему случился обвал мировых рынков? 6 марта 2020 страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате в ночь на 9 марта на фондовых рынках произошел обвал – цена на нефть снизилась на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. Такая цена продержалась не больше получаса. С тех пор около 36 долларов за баррель – средняя котировка стоимости.