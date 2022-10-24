О том, что такое грязная бомба, в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он четко объяснил, в чем ее отличие от ядерного оружия.

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Почему "грязная" бомба невыгодна Украине

В случае взрыва "грязной" бомбы не будет такого взрыва, как, например, в Хиросиме и Нагасаки, когда в радиусе нескольких километров все просто уничтожено. "Грязная" бомба – это взрывчатка, снаряженная радиоактивными отходами от ядерной электростанции.

Оно взрывается, но строения остаются на месте. Однако все заражено, в зависимости от того, какое радиоактивное вещество используют, это может быть или несколько недель, или 24 тысячи лет, как в Чернобыле. То есть, все зависит от радиоактивного материала,

– объяснил Иван Ступак.

Понятно, что заявления Сергея Шойгу о том, что Украина будет использовать на своей территории такую бомбу – абсолютный маразм.

Иван Ступак о "грязной" бомбе и Каховской ГЭС: смотрите видео

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление

Специалист считает, что подрыв Россией Каховской ГЭС может повлиять на продвижение ВСУ на Юге. В частности, он вспомнил пример подрыва Днепровской ГЭС в годы Второй мировой войны.

Тогда убили своих гражданских, убили своих военных. Да, на время остановили продвижение фашистской Германии, но концептуально это не повлияло. Вода взошла, а продвижение и дальше происходило,

– рассказывает экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, сейчас россияне мыслят такой же категорией – что Каховскую ГЭС взорвут и украинцы остановятся. Специалист же убежден, что даже если в Херсоне это действительно остановит ВСУ, то есть множество других направлений, где украинские военные могут пойти в наступление.

"Есть места, где ВСУ могут начать искать слабые места в обороне россиян. Более того, у нас есть на вооружении дальнобойное оружие, которое может даже из-за этого водного препятствия дотягиваться до россиян. Поэтому это не панацея", – отмечает Иван Ступак.

Он не исключает также, что таким образом россияне готовят информационный повод, чтобы показать, что украинцы "убили очень много людей", а российская пропаганда будет разгонять эту тему.

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Подрыв ГЭС для прикрытия отступления

Не исключено, что подрыв Каховской ГЭС может использоваться и для того, чтобы прикрыть отступление российских войск с правого берега Днепра. Тогда они могут получить время, пока не сойдет вода.

Пока мы не получим полный контроль над этой дамбой, не восстановим ее, у россиян будет время сделать какие-то инженерные сооружения на той территории, куда они перебрались.

– отметил эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Он также шутит, что хотя россияне и объясняют, что делают все, как было во времена Второй мировой, на самом деле никаких серьезных работ они не проводят. Это все больше только для картинки.

Россия заменяла Каховскую ГЭС