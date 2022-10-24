Про те, що таке "брудна" бомба, в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він чітко пояснив, у чому її відмінність від ядерної зброї.

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Чому "брудна" бомба невигідна Україні

У разі, коли вибухає "брудна" бомба, не буде такого вибуху, як, наприклад, у Хіросімі та Нагасакі, коли в радіусі кількох кілометрів усе просто знищене. Натомість "брудна" бомба – це вибухівка, споряджена радіоактивними відходами від ядерної електростанції.

Воно вибухає, але будівлі залишаються на місці. Проте все заражено, залежно від того, яку саме радіоактивну речовину використовують, це може бути або декілька тижнів, або 24 тисячі років, як у Чорнобилі. Тобто, все залежить від радіоактивного матеріалу,

– пояснив Іван Ступак.

Звісно, що заяви Сєргєя Шойгу про те, що Україна використовуватиме на своїй території таку бомбу – абсолютний маразм.

Іван Ступак про "брудну" бомбу та Каховську ГЕС: дивіться відео

Як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ

Фахівець вважає, що підрив Росією Каховської ГЕС справді може повпливати на просування ЗСУ на Півдні. Зокрема, він пригадав приклад підриву Дніпровської ГЕС у часи Другої світової війни.

Тоді вбили своїх цивільних, вбили своїх військових. Так, на певний час зупинили просування фашистської Німеччини, але концептуально це не вплинуло. Вода зійшла, а просування й далі відбувалося,

– розповідає ексспівробітник СБУ.

На його думку, нині росіяни мислять такою ж категорією – що Каховську ГЕС підірвуть, і українці зупиняться. Фахівець ж переконаний, що навіть якщо у Херсоні це справді зупинить ЗСУ, то є й безліч інших напрямків, де українські військові можуть піти в наступ.

"Є місця, де ЗСУ можуть почати шукати слабкі місця в обороні росіян. Ба більше, у нас є на озброєнні далекобійна зброя, яка може навіть через цю водну перешкоду дотягуватися до росіян. Тому це не панацея", – наголошує Іван Ступак.

Він не виключає також, що в такий спосіб росіяни готують інформаційний привід, щоб показати, буцімто українці "вбили дуже багато людей", а російська пропаганда розганятиме цю тему.

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Підрив ГЕС для прикриття відступу

Не виключено, що підрив Каховської ГЕС може бути використаний і для того, щоб прикрити відступ російських військ з правого берега Дніпра. Тоді вони можуть отримати певний час, поки не зійде вода.

Поки ми не отримаємо повний контроль над цією дамбою, не відновимо її, у росіян буде час зробити якісь інженерні споруди на тій території, куди вони перебралися,

– відзначив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Він також жартує, що хоча росіяни й пояснюють, що роблять усе, як ще було за часів Другої світової, насправді жодних серйозних робіт вони не проводять. Це все більше лише для картинки.

Росія замінувала Каховську ГЕС