Однако ситуацию на фронте это все равно не изменит. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин.

К теме "Чистая, опрятная и в шапке": украинцы мемами ответили на российскую истерику о "грязной бомбе"

Никто никогда такую бомбу не взорвал, это некий информационный мем в определенном смысле. Это не реальное оружие, которое кто-то где-то применяет. "Грязная бомба" – это обычная бомба с радиоактивными элементами, которые после взрыва рассеиваются в воздухе,

– объяснил он.

Россияне не смогут повлиять на боевые действия

По словам Левина, гипотетический ущерб войскам соизмерим с взрывом обычной бомбы, к примеру, сброшенной с самолета. Следовательно, на армию это никак не повлияет.

Все это, считает военный эксперт, – информационный шум и истерика, специально разгоняемые Кремлем. Генсек НАТО Йен Столтенберг отметил, что россияне могли взять радиоактивные элементы из Энергодара для разработки бомбы.

Если это так, это только провокация. Никакой военной пользы или преимущества это им не принесет,

– подчеркнул Игаль Левин.

Мгновенного эффекта, подчеркнул Левин, не будет. Теоретически радиоактивные элементы могут распространиться на территории боевых частей, однако заражение происходит не сразу, и на бои это никак не повлияет. Несмотря на это, вероятность того, что государство-агрессор прибегнет к такой провокации, существует. Традиционно Россия будет обвинять в своем преступлении Украину.

Шойгу снова заговорил о "грязной" бомбе: смотрите видео

Россияне разгоняют фейк о грязной бомбе: что известно