Впоследствии к "телефонной карусели" Шойгу присоединился Валерий Герасимов – начальник российского генштаба. Конечно же, никто в мире не поверил в российский бред, который ежедневно дополняется новыми "эпическими" деталями, информирует 24 канал.
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В частности, военный эксперт "второй армии мира" "рассекретил", что над "грязной бомбой" работают в Черновцах. Казалось бы, пробить дно можно только раз. Однако Россия продолжает делать это каждый день.
Тем временем, украинцы дали свой ответ российской пропаганде и ответили мемами.
Наша "бомба" – чистая и в шапке
Конечно же, ни одной "грязной бомбы" в Черновцах (и других городах и селах Украины) не производят. Украинцы – цивилизованный народ, который заботится о своей земле и борется за свободу для всей Европы.
Однако украинцы возмущены: как вообще можно предположить, что бомба – "грязная". В Украине – все чистое, ухоженное и красивое, как садок вишневый возле хаты.
А если бы "бомба" где-то запачкалась, ее непременно бы почистили. Потому что так не годится.
Нельзя забывать и о секретном оружии – боевой украинской свинье. Вот кто испытывает незаурядный релакс, загрязняясь в калабане. Однако стоит отметить, что своих свиней Украина ценит больше, чем Россия – своих людей, поэтому бросать кабанчика на Москву никто не планирует.
Также украинцев интересует: откуда взялась "грязная бомба", если на нее не объявляли сбор.
А теперь приготовьтесь к настоящему эксклюзиву. Как на самом деле выглядит грязная бомба:
Или так:
Также украинцев очень интересует, когда первые "грязные бомбы" поступят в продажу. В частности: можно ли будет приобрести их на новогодней ярмарке.
А вы уже начали откладывать на "грязную бомбу"?
Фейк о "грязной бомбе" – главное
- Россия голосит о "грязной бомбе", однако не смогла привести ООН никакого доказательства, что эти басни имеют хоть какую-то реальную почву. После закрытого заседания Совбеза ООН Джеймс Кариуки – заместитель посла Великобритании в ООН – отметил, что "мы не видели и не слышали никаких новых доказательств".
- В Институте изучения войны заявили, что Россия своим фейком о "грязной бомбе", очевидно, хочет просто запугать Запад.
- В то же время цивилизованные страны мира, конечно же, не верят в кремлевские басни.
- А США предупредили Кремль, что он получит последствия независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.
Стоит посмотреть – что такое "грязная бомба" и почему Шойгу заговорил о ней: видео