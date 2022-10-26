Згодом до "телефонної каруселі" Шойгу долучився Валєрій Герасимов – начальник російського генштабу. Звичайно ж, ніхто у світі не повірив у російську маячню, яка щодня доповнюється новими "епічними" деталями, інформує 24 канал.

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Зокрема, військовий експерт "другої армії світу" "розсекретив", що над "брудною бомбою" працюють у Чернівцях. Здавалося б, пробити дно можна лише раз. Однак Росія продовжує робити це щодня.

Тим часом українці дали свою відповідь російській пропаганді й відповіли мемами.

Наша "бомба" – чиста й у шапці

Звичайно ж, жодної "брудної бомби" у Чернівцях (та інших містах і селах України) не виготовляють. Українці – цивілізований народ, який дбає про свою землю та виборює свободу для усієї Європи.

Однак українці обурені: як взагалі можна припустити, що бомба – "брудна". В Україні – все чисте, доглянуте й красиве, як вишневий садок, коли хати.

А якби "бомба" десь забруднилася, її неодмінно відчистили б. Бо так не годиться.

Не можна забувати й про секретну зброю – бойову українську свиню. От хто відчуває неабиякий релакс, забруднюючись у калабані. Однак, варто зауважити, що своїх свиней Україна цінує більше, ніж Росія – своїх людей, тому кидати кабанчика на Москву ніхто не планує.

Також українців цікавить: звідки взялася "брудна бомба", якщо на неї не оголошували збір.

А тепер приготуйтеся до справжнього ексклюзиву. Як насправді виглядає брудна бомба:

Або так:

Також українців дуже цікавить, коли перші "брудні бомби" надійдуть у продаж. Зокрема: чи можна буде придбати на новорічному ярмарку.

А ви вже почали відкладати на "брудну бомбу"?

Фейк про "брудну бомбу" – головне

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