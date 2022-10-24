Почему Россия вернулась к ядерной теме

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как он заметил, после очередного обострения ядерных угроз России, которое произошло 21 сентября, когда Путин заявил, что не блефует и может применить тактическое ядерное оружие, российские страшилки по этой теме несколько приутихли.

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Причиной этого стала четкая и понятная реакция Запада – Путину передали по закрытым каналам, а кроме того некоторые влиятельные американские генералы заявили публично, что США и НАТО могут нанести ответные удары по военным объектам России в оккупированном Крыму и на территории Юга Украины. Благодаря этому Россия несколько сбавила градус и начала не так остро говорить о ядерном оружии. Эту тему почти убрали из публичной дискуссии.

Однако положение оккупантов не улучшается. Россия теряет все больше территорий, а ситуация в Херсонской области становится для нее очень угрожающей. Следовательно, Кремль не нашел иного выхода, как вернуться к ядерным угрозам.

"Но они включают ее (ядерную тему – 24 канал) уже не так агрессивно, то есть они явно демонстрируют, что не готовы брать полноценную ответственность за то, что непосредственно будут угрожать применением тактического ядерного оружия", – отметил Мусиенко.

Он добавил, что Россия снова начала угрожать классическими методами – обвинять Украину в подготовке якобы каких-то терактов. Сначала это сделал командующий российскими войсками Суровикин, а за ним и министр обороны России Шойгу, который обзвонил министров обороны разных стран, чтобы рассказать им, что Украина готовит что-то страшное и неотвратимое на Юге.

Зачем Кремль лжет о "грязной бомбе"

Военный эксперт назвал несколько конкретных причин новым российским угрозам. По его словам, прежде всего оккупанты пытаются повлиять на позицию Запада, чтобы партнеры Украины начали говорить о том, что действительно существует угроза использования Россией оружия массового уничтожения, а потому, возможно, стоит замедлить контрнаступление, например, на Херсонщине.

Россияне действительно считают, что своими угрозами смогут приостановить контрнаступательные действия ВСУ и получат время, чтобы какими-то способами, ремонтируя мосты или бросая различные понтонные переправы, переправить на правый берег Херсонщины дополнительные войска.

Во-вторых, на фоне многих поражений и отсутствия побед российских войск в Украине им нужно показать хоть какой-то результат. Для этого они прибегают к угрозам конкретно орудием массового ликвидирования.

В-третьих, как бы абсурдно это ни было, наводя клевету на Украину Россия рассчитывает показать себя как страну, которая готова к каким-то переговорам о прекращении огня и не стремится к эскалации. Мол, этого хочет именно Украина. Однако весь мир понимает, что это – бред и на самом деле все совершенно наоборот.

В конце концов, все заявления Шойгу и других российских руководителей демонстрируют стратегическую важность Херсона для оккупантов, что бы они ни говорили. Поражение на этом направлении будет иметь для них очень негативные разрушительные последствия. И именно поэтому они отчаянно применяют все возможные методы – угрозы взорвать Каховскую ГЭС, применить "грязную бомбу" или совершить еще какой-то теракт.

"Я думаю, что на этом они могут не остановиться и будут вбрасывать другие фейки, но это все делается исключительно для того, чтобы хоть как-то удержаться в Херсоне", – подчеркнул Мусиенко.

Могут ли угрозы оказаться реальными

Военный эксперт отметил, что отрицать риски и нивелировать угрозы применения Россией какого-либо оружия массового уничтожения нельзя, ведь мы понимаем, с кем имеем дело. Поэтому Украина сейчас сосредотачивается не на том, может ли Россия сделать это, а на том, как это предупредить. Важно, чтобы мир принимал необходимые меры, чтобы не дать самому страшному произойти. Способы для этого могут быть разными – давление на Россию любыми методами, усиленная поддержка Украины, готовность действовать решительно и посылать решительные месседжи предупреждения Путину и его режиму о возможных последствиях.

Мусиенко добавил, что надеяться на то, что Россия перестанет угрожать, не приходится. Она ведь регулярно делает это с 24 февраля и останавливаться не собирается.

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