Чому Росія повернулася до ядерної теми

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як він зауважив, після чергового загострення ядерних погроз Росії, яке відбулося 21 вересня, коли Путін заявив, що не блефує і може застосувати тактичну ядерну зброю, російські лякалки на цю тему дещо стихли.

Зверніть увагу Загроза для України реальна завжди: Буданов оцінив стан ядерної зброї, яку має Росія

Причиною цього стала чітка та зрозуміла реакція Заходу – Путіну передали по закритих каналах, а крім того деякі впливові американські генерали заявили публічно, що США та НАТО можуть завдати ударів у відповідь по військових об'єктах Росії в окупованому Криму та на території Півдня України. Завдяки цьому Росія дещо зменшила градус і почала не так гостро говорити про ядерну зброю. Цю тему майже прибрали з публічної дискусії.

Однак становище окупантів не покращується. Росія втрачає все більше територій, а ситуація на Херсонщині стає для неї дуже загрозливою. Відтак, Кремль не знайшов іншого виходу, як повернутися до ядерних погроз.

"Але вони включають її (ядерну тему – 24 канал) вже не так агресивно, тобто вони явно демонструють те, що не готові брати повноцінну відповідальність за те, що безпосередньо будуть погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї", – зауважив Мусієнко.

Він додав, що Росія знову почала погрожувати класичними методами – звинувачувати Україну в підготовці начебто до якихось терактів. Спершу це зробив командувач російськими військами Суровікін, а за ним і міністр оборони Росії Шойгу, який обдзвонив міністрів оборони різних країн, аби розповісти їм, що Україна готує щось страшне та невідворотне на Півдні.

Навіщо Кремль бреше про "брудну бомбу"

Військовий експерт назвав кілька конкретних причин новим російським закидам. За його словами, насамперед окупанти намагаються вплинути на позицію Заходу, аби партнери України почали говорити про те, що дійсно існує загроза використання Росією зброї масового знищення, а тому, можливо, варто сповільнити контрнаступ, наприклад, на Херсонщині.

Росіяни справді вважають, що своїми погрозами зможуть призупинити контрнаступальні дії ЗСУ і отримають час, щоб якимись способами, ремонтуючи мости чи кидаючи різні понтонні переправи, переправити на правий берег Херсонщини додаткові війська.

По-друге, на тлі багатьох поразок і відсутності перемог російських військ в Україні їм потрібно показати бодай якийсь результат. І тому вони вдаються до погроз безпосередньо зброєю масового знищення.

По-третє, як би абсурдно це не було, оббріхуючи Україну Росія розраховує показати себе як країну, яка готова до якихось перемовин щодо припинення вогню і не прагне ескалації. Мовляв, цього хоче саме Україна. Однак увесь світ розуміє, що це – нісенітниці і насправді все абсолютно навпаки.

Наостанок, усі заяви Шойгу та інших російських керівників демонструють стратегічну важливість Херсона для окупантів, що б вони говорили. Поразка на цьому напрямку матиме для них надзвичайно шкідливі нищівні наслідки. І саме тому вони відчайдушно застосовують усі можливі методи – погрози підірвати Каховську ГЕС, застосувати "брудну бомбу" чи вчинити ще якийсь теракт.

"Я думаю, що на цьому вони можуть не зупинитися, і будуть кидати інші фейки, але це все робиться виключно для того, аби хоч якось втриматися в Херсоні", – наголосив Мусієнко.

Чи можуть погрози виявитися реальними

Військовий експерт зауважив, що відкидати ризики та зовсім нівелювати загрози застосування Росією будь-якої зброї масового знищення не можна, адже ми розуміємо, з ким маємо справу. Тому Україна зараз зосереджується не на тому, чи може Росія це зробити, а на тому, як це попередити. Важливо, аби світ вживав необхідних заходів, щоб не дати найжахливішому відбутися. Способи для цього можуть бути різними – тиск на Росію усілякими методами, посилена підтримка України, готовність діяти рішуче і надсилати рішучі меседжі попередження Путіну та його режиму про можливі наслідки.

Мусієнко додав, що сподіватися на те, що Росія припинить погрожувати, не доводиться. Адже вона регулярно робить це з 24 лютого, і зупиняться не збирається.

Олександр Мусієнко пояснив, навіщо Росія вигадала нові лякалки про "брудну бомбу": дивіться відео

Росія не припиняє штампувати фейки