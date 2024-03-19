Политолог Николай Давидюк отметил 24 Каналу, что у этого визита есть определенные перспективы для Украины. Грэм верно настроен на поражение России.

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Чего ждать от приезда сенатора

По мнению Давидюка, визит сенатора США имеет несколько пунктов.

Первое – Грэм, как республиканец, может озвучивать некоторые сообщения от Дональда Трампа Президенту Украины.

Думаю, что (Линдси Грэм – 24 Канал) привез переговорные вещи между Трампом и Зеленским. Ибо он близок и к тому, и к тому,

– сказал политолог.

Второе – Грэм когда-то высказывал мнение о проведении выборов в Украине, учитывая, что скоро завершится предыдущий президентский срок. К такому же обсуждению он может вернуться и сейчас. Однако, по мнению Николая Давидюка, эта идея была бы безумной, ведь продолжается война, которую начала Россия.

Третье – республиканцы готовят помощь для Украины. Это может быть кредит.

За кредит будет платить Россия, там так и написано. Нам это подходит. Они (республиканцы – 24 Канал) в залог предлагают класть их замороженные активы, если они не выплачивают репарации – забирают их активы,

– объяснил Давидюк.

Важные для Украины заявления сенатора США