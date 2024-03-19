Политолог Николай Давидюк отметил 24 Каналу, что у этого визита есть определенные перспективы для Украины. Грэм верно настроен на поражение России.
Смотрите также Украина должна быть в НАТО, и надеюсь, что 2024 год будет переломным в войне, – сенатор США Грэм
Чего ждать от приезда сенатора
По мнению Давидюка, визит сенатора США имеет несколько пунктов.
Первое – Грэм, как республиканец, может озвучивать некоторые сообщения от Дональда Трампа Президенту Украины.
Думаю, что (Линдси Грэм – 24 Канал) привез переговорные вещи между Трампом и Зеленским. Ибо он близок и к тому, и к тому,
– сказал политолог.
Второе – Грэм когда-то высказывал мнение о проведении выборов в Украине, учитывая, что скоро завершится предыдущий президентский срок. К такому же обсуждению он может вернуться и сейчас. Однако, по мнению Николая Давидюка, эта идея была бы безумной, ведь продолжается война, которую начала Россия.
Третье – республиканцы готовят помощь для Украины. Это может быть кредит.
За кредит будет платить Россия, там так и написано. Нам это подходит. Они (республиканцы – 24 Канал) в залог предлагают класть их замороженные активы, если они не выплачивают репарации – забирают их активы,
– объяснил Давидюк.
Важные для Украины заявления сенатора США
- 18 марта в Киев с официальным визитом прибыл сенатор США Линдси Грэм. Он уже посещал Украину на протяжении войны и активно поддерживал.
- На брифинге сенатора США Линдси Грэма обсуждали вопросы о вооружении Украины. Сенатор отметил, что Украина получит ATACMS и разрушит Крымский мост.
- Линдси Грэм поддержал идею вступления Украины в НАТО и отметил, что это усложнит повторное вторжение в Украину любого государства.