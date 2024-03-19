Політолог Микола Давидюк зазначив 24 Каналу, що цей візит має певні перспективи для України. Грем чітко налаштований на поразку Росії.
Дивіться також Україна має бути в НАТО, і сподіваюсь, що 2024 рік буде переламним у війні, – сенатор США Грем
Чого очікувати від приїзду сенатора
На думку Давидюка, візит сенатора США має на мені декілька пунктів.
Перше – Грем, як республіканець, може озвучувати певні повідомлення від Дональда Трампа Президенту України.
Думаю, що (Ліндсі Грем – 24 Канал) привіз переговорні речі між Трампом і Зеленським. Бо він близький до того, і до того,
– сказав політолог.
Друге – Грем колись висловлював думку про проведення виборів в Україні, зважаючи на те, що скоро завершиться попередній президентський термін. До такого ж обговорення він може повернутися і зараз. Проте, на думку Миколи Давидюка, ця ідея була б божевільною, адже досі триває війна, яку розпочала Росія.
Третє – республіканці готують допомогу для України. Це може бути кредит.
За кредит буде платити Росія, там так і написано. Нам таке підходить. Вони (республіканці – 24 Канал) у завдаток пропонують класти їхні заморожені активи, якщо вони не виплачують репарації – забирають їхні активи,
– пояснив Давидюк.
Важливі для України заяви сенатора США
- 18 березня до Києва з офіційним візитом прибув сенатор США Ліндсі Грем. Він вже відвідував Україну впродовж війни та активно підтримував.
- На брифінгу сенатора США Ліндсі Грема обговорювали питання щодо озброєння України. Сенатор зазначив, що Україна отримає ATACMS і зруйнує Кримський міст.
- Ліндсі Грем підтримав ідею вступу України в НАТО та зазначив, що це ускладнить повторне вторгнення в Україну будь-якої держави.