Політолог Микола Давидюк зазначив 24 Каналу, що цей візит має певні перспективи для України. Грем чітко налаштований на поразку Росії.

Дивіться також Україна має бути в НАТО, і сподіваюсь, що 2024 рік буде переламним у війні, – сенатор США Грем

Чого очікувати від приїзду сенатора

На думку Давидюка, візит сенатора США має на мені декілька пунктів.

Перше – Грем, як республіканець, може озвучувати певні повідомлення від Дональда Трампа Президенту України.

Думаю, що (Ліндсі Грем – 24 Канал) привіз переговорні речі між Трампом і Зеленським. Бо він близький до того, і до того,

– сказав політолог.

Друге – Грем колись висловлював думку про проведення виборів в Україні, зважаючи на те, що скоро завершиться попередній президентський термін. До такого ж обговорення він може повернутися і зараз. Проте, на думку Миколи Давидюка, ця ідея була б божевільною, адже досі триває війна, яку розпочала Росія.

Третє – республіканці готують допомогу для України. Це може бути кредит.

За кредит буде платити Росія, там так і написано. Нам таке підходить. Вони (республіканці – 24 Канал) у завдаток пропонують класти їхні заморожені активи, якщо вони не виплачують репарації – забирають їхні активи,

– пояснив Давидюк.

Важливі для України заяви сенатора США