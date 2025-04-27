В Ватикане показали гробницу Папы Франциска: ее открыли для посетителей

Гробницу Папы Римского Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех основных базилик Рима, находящейся на Эсквилинском холме, открыли для посетителей.

Об этом сообщает Vatican News, передает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы в соцсети Х. Церковь чтит память покойного Папы "девятидневным" трауром.

Смотрите также Более 400 тысяч посетили похороны Папы: Ватикан показал потрясающее видео

Гробницу открыли для посетителей

Санта-Мария-Маджоре была первой церковью, посвященной Деве Марии, когда она была построена в 4 веке. Базилика расположена возле Колизея, в двух шагах от шумного и центрального вокзала города Термини, что за пределами Ватикана.

Ватикан обнародовал изображение гробницы Папы Франциска. Она расположена в боковой нише базилики возле алтаря Святого Франциска. На ней содержится лишь надпись "Франциск" и изображение наперсного креста покойного понтификата.

По данным пресс-службы, мрамор, из которого изготовлена гробница, добыт в итальянском регионе Лигурия. Кардинал Роландас Макрикас рассказал, что это было желанием самого Франциска, поскольку из этой земли происходят его предки.

Напомним, церемония захоронения была частной, и длилась она ориентировочно полчаса, но попрощаться с Папой Римским Франциском от 09:00 смогли около 400 тысяч человек. Среди них – более 60 высокопоставленных чиновников из разных стран.