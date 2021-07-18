Улицы превратились в реки: белорусское Гродно накрыла масштабная непогода – фото, видео

В Беларуси из-за непогоды 17 июля пострадал примерно 21 населенный пункт Гродненской области. Есть информация о погибших и пострадавших.

Сильный ветер повредил крышу 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Также в области зафиксировали 11 инцидентов с падениями деревьев.

Обратите внимание Европу охватили масштабные наводнения: последние новости, фото, видео

Непогода в Гродно

В Гродно с 17:20 до 20:30 выпало 50,1 миллиметра дождя при месячной норме 78 миллиметров – ливень затопил дороги. Работники Министерства чрезвычайных ситуаций до сих пор пытаются откачать воду и убрать поваленные деревья.

Порыв ветра фиксировали до 24 метров в секунду.

Также в городе водители перекрыли движение на одной из трасс, спасая свои автомобили под мостом от града. Вслед за Гродно под воду начал уходить и Минск.

https://t.me/bnkbel/53455

Затопило дворы и улицы

Улицы в частном секторе превратились в реки. Затопило некоторые дворы. Люди спасали домашних животных. Досталось и торговым центрам города.

Самая большая по размерам лужа образовалась на улице Южной. Как отметили водители, ее глубина достигила до полметра.



Лужа на улице Южной / Фото из телеграм-канала "Новости Гродно"

По словам местных, заливать дорогу именно в этом месте начало только этим летом. Это произошло после реконструкции перекрестка улицы Южной с проспектом Янки Купалы, из-за строительства новой дороги и четвертого моста.

Гродно затопило / Фото "Беларусь сегодня"

Обвалился мост, который должен был открывать Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен был в Гродно 17 июля торжественно открыть новый мост. По этому случаю рядом установили сцену, где были запланированы концерт и световое шоу. Но мероприятие перенесли из-за непогоды.

К открытию мост уже второй раз приходится чинить и почти заново восстанавливать сливные стоки, склоны и укрепления вокруг опор.

Только через полчаса после начала дождя мост поломался. Под поврежденным сооружением вода вымыла пласты земли под ограждениями и на склонах вдоль дороги.



Мост уже во второй раз обвалился / Фото AutoGrodno

Обвалившийся мост в Гродно / Фото Sputnik Беларусь



По словам главы Гродненского облисполкома Владимира Караника, мост якобы обвалился из-за нагрузки на ливневую канализацию. "Возможно, действительно, дело в том, что климат меняется, и нам надо быть готовым, в том числе и к таким осадкам", – добавил он.