Гройсман едет на Волынь
В четверг, 23 августа, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Волынскую область.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Читайте также: Главным прокурором Волыни стал чиновник, которого выгнали с должности главы МВД области
В сообщении говорится только о том, что Гройсман 23 августа посетит Волынскую область. При этом другие подробности его визита не сообщаются.
К слову, Владимир Гройсман до 17 августа находился в отпуске.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Как работает инклюзивное образование в украинских школах18 декабря 2017 , 20:00
Парубий придал новый смысл выборам на оккупированном Донбассе21 апреля 2016 , 10:15
Форвард сборной Украины очень хочет Россию в четвертьфинале9 июня 2016 , 10:14
Реал нашел замену Зидану – француза не спасет даже победа в ЛЧ17 февраля , 11:19