Гройсман едет на Волынь

В четверг, 23 августа, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Волынскую область.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

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В сообщении говорится только о том, что Гройсман 23 августа посетит Волынскую область. При этом другие подробности его визита не сообщаются.

К слову, Владимир Гройсман до 17 августа находился в отпуске.