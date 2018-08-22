Гройсман їде на Волинь

У четвер, 23 серпня, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Волинську область.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

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У повідомленні мовиться тільки про те, що Гройсман 23 серпня відвідає Волинську область. При цьому інші подробиці його візиту не повідомляються.

До слова, Володимир Гройсман до 17 серпня перебував у відпустці.