Гройсман їде на Волинь
У четвер, 23 серпня, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Волинську область.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
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У повідомленні мовиться тільки про те, що Гройсман 23 серпня відвідає Волинську область. При цьому інші подробиці його візиту не повідомляються.
До слова, Володимир Гройсман до 17 серпня перебував у відпустці.
Джерело: 24 канал
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