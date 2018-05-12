21:38
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Гройсман на Закарпатье заговорил на венгерском: появилось видео

467 Читати новину українською
Гройсман на Закарпатье заговорил на венгерском
Гройсман на Закарпатье заговорил на венгерском / Фото из открытых источников

Премьер-министр Владимир Гройсман, во время своего рабочего визита на Закарпатье 10 мая посетил в Ужгороде школу с венгерским языком обучения.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Mukachevo.net.

Читайте также: Венгрия выдвинула Украине три условия, после выполнения которых отменит свое вето в НАТО

Так, глава Кабмина посетил общеобразовательную школу №10 и поздоровался с учениками на венгерском языком.

"Jó napot kívánok", – сказал Гройсман зайдя в класс.

Отметим, в переводе с венгерского "Jó napot kívánok" означает "Я желаю вам хорошего дня".

Напомним, перед визитом премьер-министра Владимира Гройсмана в общеобразовательную школу №10 имени Ярцева Габора в Ужгороде, с фасада заведения исчез венгерский флаг.

Теги: Новости политики Новости Украины Венгрия Новости Закарпатья Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук