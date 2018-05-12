Гройсман на Закарпатье заговорил на венгерском: появилось видео

Премьер-министр Владимир Гройсман, во время своего рабочего визита на Закарпатье 10 мая посетил в Ужгороде школу с венгерским языком обучения.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Mukachevo.net.

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Так, глава Кабмина посетил общеобразовательную школу №10 и поздоровался с учениками на венгерском языком.

"Jó napot kívánok", – сказал Гройсман зайдя в класс.

Отметим, в переводе с венгерского "Jó napot kívánok" означает "Я желаю вам хорошего дня".

Напомним, перед визитом премьер-министра Владимира Гройсмана в общеобразовательную школу №10 имени Ярцева Габора в Ужгороде, с фасада заведения исчез венгерский флаг.