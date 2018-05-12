Гройсман на Закарпатті заговорив угорською: з'явилось відео
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, під час свого робочого візиту на Закарпаття 10 травня відвідав в Ужгороді школу з угорською мовою навчання.
Відповідне відео було опубліковане на Facebook-сторінці Mukachevo.net.
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Так, очільник Кабміну завітав у Загальноосвітню школу №10 та привітався з учнями з угорською мовою.
"Jó napot kívánok", – сказав Гройсман зайшовши до класу.
Зазначимо, у перекладі з угорської "Jó napot kívánok" означає "Я бажаю вам доброго дня".
Нагадаємо, перед візитом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до загальноосвітньої школи №10 імені Дойко Габора в Ужгороді, з фасаду закладу зник угорський прапор.
Джерело: 24 Канал
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