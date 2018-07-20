Гройсман обязал проверять автобусы перед выходом на маршрут

После нескольких смертельных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли в Украине в течение пятницы, 20 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверять автобусы перед выходом на маршрут. Сегодня в результате аварий в Украине уже насчитано более 20 смертей.

Об этом написал Владимир Гройсман в Twitter.

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Он отметил, что дано поручение всем соответствующим государственным органам и службам. Также он выразил соболезнования родным погибших.

Страшные цифры, за которыми поломанные жизни. Искренне сочувствую семьям. Берегите себя и своих близких. Все транспортные средства перед выходом на маршрут должны тщательно проверяться. Это мое поручение всем соответствующим госорганам и службам,

– отметил премьер.

Петр Порошенко дал поручение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим в результате дорьожньо-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Житомирской области.

Напомним, 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали. Также на трассе Киев-Одесса 20 июля из-за дорожно-транспортного происшествия вблизи Кривого Озера (Николаевская область) частично ограничили движение. В результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как позже установили правоохранители, все жертвы аварии – граждане Беларуси.