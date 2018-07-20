Гройсман зобов'язав перевіряти автобуси перед виходом на маршрут

Після кількох смертельних дорожньо-транспортних пригод (ДТП), що сталися в Україні протягом п’ятниці, 20 липня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення перевіряти автобуси перед виходом на маршрут. Сьогодні внаслідок аварій в Україні вже нараховано понад 20 смертей.

Про це написав Володимир Гройсман у Twitter.

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Він зазначив, що доручення дано усім відповідним державним органам та службам. Також він висловив співчуття рідним загиблих.

Страшні цифри, за якими поламані життя. Щиро співчуваю родинам. Бережіть себе і своїх близьких. Всі транспортні засоби перед виходом на маршрут мають ретельно перевірятись. Це моє доручення всім відповідним держорганам і службам,

– зазаначив прем'єр.

Петро Порошенко дав доручення надати усю необхідну допомогу усім постраждалим внаслідок дорьожньо-транспортної пригоди із пасажирським автобусом у Житомирській області.

Нагадаємо, 20 липня 2018 року у Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали. Також на трасі Київ-Одеса 20 липня через дорожньо-транспортну пригоду поблизу Кривого Озера (Миколаївська область) частково обмежили рух. Внаслідок аварії загинули 5 осіб, ще 12 постраждали. Як пізніше встановили правоохоронці, усі жертви аварії – громадяни Білорусі.