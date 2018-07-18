Гройсман звільнив винуватця смертельної ДТП на Закарпатті Віктора Олефіра

Голову Перечинської райдержадміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, який збив на смерть двох жінок, Кабмін у середу, 18 липня, звільнив з посади.

Рішення підтримали на засіданні уряду.

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Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.

16 липня Ужгородський міськрайонний суд арештував Віктора Олефіра на 60 днів без визначення застави.

Прем'єр Гройсман запевнив, що Віктор Олефір буде нести кримінальну відповідальність.

Це не за власним бажанням (звільнення – 24 канал). Це наше рішення. Зрозуміло, що він буде нести кримінальну відповідальність. Я просто дивуюсь, що у головах у цих держслужбовців, які не те, що паплюжать... У мене немає навіть слів. Їх треба звільняти й карати,

– сказав Гройсман.

Відео: Кабмін звільнив одіозного Віктора Олефіра