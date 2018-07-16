Смертельна ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: з'явилось відео аварії

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано ДТП за участю керівника Перечинської районної держадміністрації Віктора Олефіра, внаслідок якого загинули дві жінки.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Віталій Глагола у Facebook.

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Він розповів, що вирішив відстежити маршрут очільника району у Перечині по камерах спостереження.

Журналіст зазначив, що у правому куті на початку відео видно, як Jeep чиновника спочатку врізається в бордюр праворуч, а потім його відкидає в протилежну сторону, де він збиває двох жінок, які саме прогулюються тротуаром.

Далі, можна побачити як Віктор Олефір після ДТП у Ворочеві та за хвилину до наїзду на жінок зробив ще одну ДТП у Перечині – підрізав ВАЗ шостої моделі. Чи було зіткнення – із відео не видно, але якщо не зачепив, то залишались сантиметри,

– пише Глагола.

За його словами, у третьому епізоді показані події, які сталися вже після ситуації із ВАЗ. Так, з перехрестя спочатку виїжджає голова РДА, а потім та сама "шістка". Як зауважує журналіст, по дорозі чоловік, то зупиняється посередині, то знову їде.

Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.



16 липня Ужгородський міськрайонний суд арештував Віктора Олефіра на 60 днів без визначення застави.