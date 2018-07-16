18:25
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Смертельна ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: з'явилось відео аварії

236 Читать новость на русском
У мережі показали відео смертельної ДТП з п'яним главою Перечинської РДА
У мережі показали відео смертельної ДТП з п'яним главою Перечинської РДА / Скрін з відео

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано ДТП за участю керівника Перечинської районної держадміністрації Віктора Олефіра, внаслідок якого загинули дві жінки.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Віталій Глагола у Facebook.

Читайте також: Смертельна ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: поліція зробила важливу заяву

Він розповів, що вирішив відстежити маршрут очільника району у Перечині по камерах спостереження.

Журналіст зазначив, що у правому куті на початку відео видно, як Jeep чиновника спочатку врізається в бордюр праворуч, а потім його відкидає в протилежну сторону, де він збиває двох жінок, які саме прогулюються тротуаром.

Далі, можна побачити як Віктор Олефір після ДТП у Ворочеві та за хвилину до наїзду на жінок зробив ще одну ДТП у Перечині – підрізав ВАЗ шостої моделі. Чи було зіткнення – із відео не видно, але якщо не зачепив, то залишались сантиметри,
– пише Глагола.

За його словами, у третьому епізоді показані події, які сталися вже після ситуації із ВАЗ. Так, з перехрестя спочатку виїжджає голова РДА, а потім та сама "шістка". Як зауважує журналіст, по дорозі чоловік, то зупиняється посередині, то знову їде.

Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.

16 липня Ужгородський міськрайонний суд арештував Віктора Олефіра на 60 днів без визначення застави.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Алкоголь Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сьогодні, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 351
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
сьогодні, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 257
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 509
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 594
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1832
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
"Били електрострумом": звільнений з полону українець розповів про пережиті катування
 28 січня , 18:22
Секс і солодощі: які подарунки на День святого Валентина обирають українці
 12 лютого , 18:02
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук