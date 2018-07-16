Смертельное ДТП с участием пьяного чиновника на Закарпатье: появилось видео аварии

В сети появилось видео, на котором зафиксировано ДТП с участием руководителя Перечинской районной госадминистрации Виктора Олефира, в результате которого погибли две женщины.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола в Facebook.

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Он рассказал, что решил отследить маршрут главы района в Перечине по камерам наблюдения.

Журналист отметил, что в правом углу в начале видео видно, как джип чиновника сначала врезается в бордюр справа, а потом его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые как раз прогуливаются по тротуару.

Далее, можно увидеть как Виктор Олефир после ДТП в Ворочеве и за минуту до наезда на женщин сделал еще одно ДТП в Перечине – подрезал ВАЗ шестой модели. Было ли столкновение – из видео не видно, но если не зацепил, то оставались сантиметры,

– пишет Глагола.

По его словам, в третьем эпизоде показаны события, которые произошли уже после ситуации с ВАЗ. Так, с перекрестка сначала выезжает председатель РГА, а затем и сама "шестерка". Как отмечает журналист, по дороге мужчина то останавливается посередине, то опять едет.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.

16 июля Ужгородский горрайонный суд арестовал Виктора Олефира на 60 дней без определения залога.