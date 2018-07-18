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Гройсман уволил виновника смертельного ДТП на Закарпатье Виктора Олефира

69 Читати новину українською
Виктор Олефир
Виктор Олефир / 112.ua

Председателя Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, который сбил на смерть двух женщин, Кабмин в среду, 18 июля, уволил с должности.

Решение поддержали на заседании правительства.

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Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.

16 июля Ужгородский горрайонный суд арестовал Виктора Олефира на 60 дней без определения залога.

Премьер Гройсман заверил, что Виктор Олефир будет нести уголовную ответственность.

Это не по собственному желанию (увольнение – 24 канал). Это наше решение. Понятно, что он будет нести уголовную ответственность. Я просто удивляюсь, что в головах у этих госслужащих, которые не то, что позорят... У меня нет даже слов. Их надо увольнять и наказывать
– сказал Гройсман.

Видео: Кабмин уволил одиозного Виктора Олефира

 

Теги: Новости Украины Алкоголь Аварии и ДТП Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
Источник: 24 канал
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