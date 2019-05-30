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      Гройсман прибыл в Раду: нардепы должны рассмотреть отставку премьера

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / censor.net.ua

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Верховную Раду на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

      Политик уже зашел в зал заседаний, однако с журналистами не общался, отметили в издании "Укринформ".

      Читайте также: Гройсман и Ко: кто присоединится к новой политической партии

      Сегодня, 30 мая, в парламенте вопрос увольнения политика с должности премьер-министра. Накануне Комитет по правовой политике и правосудию предложил Раде решить вопрос о его отставке путем голосования.

      Напомним, Гройсман объявил о собственной отставке с поста премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

      Что известно о Владимире Гройсмане?Это – украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.

      Он был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года – главой Верховной Рады Украины. Впоследствии на этом посту его сменил Андрей Парубий, а кресло премьера Гройсман занял с апреля 2016 года.

      Сейчас Гройсман готовится к участию в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Чиновник собирает команду для новой партии и обещает, что в нее войдут люди с опытом и хорошей репутацией

      Что известно о результатах работы правительства Гройсмана: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Отставка Гройсмана Верховная Рада Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
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