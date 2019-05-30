12:31
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Гройсман прибув до Ради: нардепи мають розглянути відставку прем'єра

      673 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / censor.net.ua

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Верховної Ради на засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

      Політик вже зайшов до зали засідань, проте із журналістами не спілкувався, зазначили у виданні "Укрінформ".

      Читайте також: Гройсман і Ко: хто долучиться до нової політичної партії

      Сьогодні, 30 травня, у парламенті у парламенті питання звільнення політика з посади прем'єр-міністра. Напередодні Комітет з правової політики і правосуддя запропонував Раді вирішити питання про його відставку шляхом голосування.

      Нагадаємо, Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. .

      Що відомо про Володимира Гройсмана?Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.

      Він був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.

      Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії та обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією

      Що відомо про результати роботи уряду Гройсмана: дивіться відео

       

      blog_ava
      Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
      сьогодні
      9833
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Відставка Гройсмана Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сьогодні , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 328
      "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:45 "Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео
      2060
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      619
      "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 3494
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      29 травня , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1790
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук