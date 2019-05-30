Гройсман прибув до Ради: нардепи мають розглянути відставку прем'єра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Верховної Ради на засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Політик вже зайшов до зали засідань, проте із журналістами не спілкувався, зазначили у виданні "Укрінформ".

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Сьогодні, 30 травня, у парламенті у парламенті питання звільнення політика з посади прем'єр-міністра. Напередодні Комітет з правової політики і правосуддя запропонував Раді вирішити питання про його відставку шляхом голосування.

Нагадаємо, Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. .

Що відомо про Володимира Гройсмана?Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.



Він був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.



Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії та обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією

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