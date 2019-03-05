Гройсман пригрозил коллегам, которые "сидели" в смартфонах во время совещания: видео
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания сделал замечание коллегам, которые "сидели" в социальных сетях.
На селекторном совещании, когда все чиновники от скуки традиционно "залипли" в своих телефонах, премьер нашел, чем подбодрить.
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"Когда с вами проводят совещание, телефоны отложите в сторону и различные соцсети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости в соцсетях", – возмутился Гройсман.
Такое впечатление, что мы вас теряем. Кое-кто уходит в виртуальный мир, думаю, за это ваши жены меня тоже поблагодарят,
– сказал премьер-министр.
Гройсман сделал замечание коллегам, которые "сидели" в смартфонах:
Источник: 24 канал
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