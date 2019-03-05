Гройсман пригрозил коллегам, которые "сидели" в смартфонах во время совещания: видео

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания сделал замечание коллегам, которые "сидели" в социальных сетях.

На селекторном совещании, когда все чиновники от скуки традиционно "залипли" в своих телефонах, премьер нашел, чем подбодрить.

Читайте также: На это можно смотреть вечно: Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье – курьезное видео

"Когда с вами проводят совещание, телефоны отложите в сторону и различные соцсети. Или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости в соцсетях", – возмутился Гройсман.

Такое впечатление, что мы вас теряем. Кое-кто уходит в виртуальный мир, думаю, за это ваши жены меня тоже поблагодарят,

– сказал премьер-министр.

Гройсман сделал замечание коллегам, которые "сидели" в смартфонах: