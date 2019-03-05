Гройсман пригрозив колегам, які "сиділи" у смартфонах під час наради: відео

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради зробив зауваженням колегам, які "сиділи" у соціальних мережах.

На селекторній нараді, коли усі урядовці від нудьги традиційно "залипли" в своїх телефонах, прем'єр знайшов, чим їх підбадьорити.

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"Коли з вами проводять нараду, телефони відкладіть в сторону і різні соцмережі. Або я призначу вам примусовий курс лікування від залежності у соцмережах", – обурився Гройсман.

Таке враження, що ми вас втрачаємо. Дехто відходить у віртуальний світ, думаю, за це ваші дружини мені теж подякують,

– сказав прем'єр-міністр.

Гройсман зробив зауваження колегам, які "сиділи" у смартфонах: відео