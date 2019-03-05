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      Гройсман пригрозив колегам, які "сиділи" у смартфонах під час наради: відео

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      Гройсман пригрозив колегам лікуванням від телефону
      Гройсман пригрозив колегам лікуванням від телефону / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради зробив зауваженням колегам, які "сиділи" у соціальних мережах.

      На селекторній нараді, коли усі урядовці від нудьги традиційно "залипли" в своїх телефонах, прем'єр знайшов, чим їх підбадьорити.

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      "Коли з вами проводять нараду, телефони відкладіть в сторону і різні соцмережі. Або я призначу вам примусовий курс лікування від залежності у соцмережах", – обурився Гройсман. 

      Таке враження, що ми вас втрачаємо. Дехто відходить у віртуальний світ, думаю, за це ваші дружини мені теж подякують,
      – сказав прем'єр-міністр.

      Гройсман зробив зауваження колегам, які "сиділи" у смартфонах: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Гройсман Новини політики Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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