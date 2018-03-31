Гройсман задекларировал 17 миллионов доходов: из них зарплата только 435 тысяч

Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017-й год.

Самой э-декларации главы правительства на сайте НАЗК в свободном доступе пока нет, однако, как сообщает пресс-служба Кабмина, Владимир Гройсман уже ее подал.

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Так, на "Правительственном портале" указано, что общая сумма доходов премьера за 2017-й год по сравнению с 2016-м "особо не изменилась" и составляет 17102320 гривен.

За работу премьер-министром Владимир Гройсман в прошлом году получил 435 647 гривен заработной платы, за сдачу недвижимости в аренду – более 5 миллионов гривен.

Продажа земельного участка принесла ему почти 9 миллионов гривен, а доходы от размещения средств на банковских счетах – 2719044 гривны.

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Ранее декларацию о доходах обнародовали президент Петр Порошенко и спикер Андрей Парубий. Председатель Верховной Рады задекларировал новую квартиру во Львове почти на 100 квадратов.