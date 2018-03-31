Гройсман задекларував 17 мільйонів доходів: з них зарплата лише 435 тисяч

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017-й рік.

Самої е-декларації глави уряду на сайті НАЗК і вільному доступі поки немає, проте, як інформує прес-служба Кабміну, Володимир Гройсман вже її таки подав.

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Так, на "Урядовому порталі" зазначено, що загальна сума доходів прем'єра за 2017-й рік у порівнянні з 2016-м "особливо не змінилась" і становить 17 102 320 гривень.

За роботу прем'єр-міністром Володимир Гройсман торік отримав 435 647 гривень заробітної плати, за здавання нерохомості в оренду – понад 5 мільйонів гривень.

Продаж земельної ділянки приніс йому майже 9 мільйонів гривень, а доходи від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 гривні.

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Раніше декларацію про доходи оприлюднили президент Петро Порошенко та спікер Андрій Парубій. Голова Верховної Ради задекларував нову квартиру у Львові на майже 100 квадратів.