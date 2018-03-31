13:33
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гройсман задекларував 17 мільйонів доходів: з них зарплата лише 435 тисяч

263 Читать новость на русском
Володимир Гройсман подав декларацію за 2017-й
Володимир Гройсман подав декларацію за 2017-й / 24 Канал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017-й рік.

Самої е-декларації глави уряду на сайті НАЗК і вільному доступі поки немає, проте, як інформує прес-служба Кабміну, Володимир Гройсман вже її таки подав.

Читайте також: Тимошенко знову подала "бідну" декларацію

Так, на "Урядовому порталі" зазначено, що загальна сума доходів прем'єра за 2017-й рік у порівнянні з 2016-м "особливо не змінилась" і становить 17 102 320 гривень.

За роботу прем'єр-міністром Володимир Гройсман торік отримав 435 647 гривень заробітної плати, за здавання нерохомості в оренду – понад 5 мільйонів гривень.

Продаж земельної ділянки приніс йому майже 9 мільйонів гривень, а доходи від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 гривні.

Читайте також: Стало відомо, скільки Порошенко витратив на туристичні послуги у 2017 році

Раніше декларацію про доходи оприлюднили президент Петро Порошенко та спікер Андрій Парубій. Голова Верховної Ради задекларував нову квартиру у Львові на майже 100 квадратів.

Теги: Новини України е-декларування Новини політики Володимир Гройсман Доходи політиків Гроші Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
сьогодні, 13:00 Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
Олена Булан 58
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 11:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
1867
Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції
сьогодні, 11:00 Як Ахметов змушує своїх підлеглих продавати йому акції "Азовсталі" за 56 копійок
Сергій Лещенко 552
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1164
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
4599
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук