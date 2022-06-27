Главной темой разговора станет то, с чего это вдруг на Западе стали громче говорить о поставках противовоздушной обороны и самолетов.
Я воюю за людей, которые стали мне семьей, — юноша из Луганщины тайком от родителей защищает Украину
От чего это зависит и другое можно узнать из разговора журналиста и публициста.
Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео
ВСУ нужны американские истребители
- Для того чтобы эффективно противостоять российским оккупантам, Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16. Это даст нам значительное преимущество над врагом в воздухе. Об этом заявили два украинских пилота с позывными "Мунфиш" и "Джус", которые учились в США.
- Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.
Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29
Передача самолетов может произойти после того, как правительство договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией. Передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией.
Как украинские защитники уничтожают российскую авиацию
- Львовские десантники сбили российский вертолет Ка-52 , стоимость которого составляет 16 миллионов долларов. Украинский воин приземлил вражеского "Аллигатора" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
- На границе Запорожской и Днепропетровской областей украинские защитники сбили российский вертолет Ми-35М благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.
- Нашим защитникам удалось сбить истребитель Су-34 , вертолет Ка-52, беспилотники и крылатые ракеты.
- Также следует отметить, что часть российских самолетов даже не может долететь до Украины. В ночь на 24 июня стало известно, что в России разбился стратегический самолет Ил-76 .