Главной темой разговора станет то, с чего это вдруг на Западе стали громче говорить о поставках противовоздушной обороны и самолетов.

Я воюю за людей, которые стали мне семьей, — юноша из Луганщины тайком от родителей защищает Украину

От чего это зависит и другое можно узнать из разговора журналиста и публициста.

Внимание! Трансляция интервью Романа Цымбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24-го канала стартует 27 июня в 19:30. Просмотреть сдержку можно по ссылке .

Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

ВСУ нужны американские истребители

Для того чтобы эффективно противостоять российским оккупантам, Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16. Это даст нам значительное преимущество над врагом в воздухе. Об этом заявили два украинских пилота с позывными "Мунфиш" и "Джус", которые учились в США.

Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.

Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29

Передача самолетов может произойти после того, как правительство договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией. Передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Как украинские защитники уничтожают российскую авиацию