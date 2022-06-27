Головною темою розмови стане те, з чого це раптом на Заході голосніше почали говорити про постачання протиповітряної оборони та літаків.
Увага Я воюю за людей, які стали мені родиною, — юнак з Луганщини потай від батьків боронить Україну
Від чого це залежить та інше можна дізнатися з розмови журналіста та публіциста.
Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
ЗСУ потрібні американські винищувачі
- Для того, щоб ефективно протистояти російським окупантам, Збройним Силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16. Це дасть нам значну перевагу над ворогом у повітрі. Про це заявили двоє українських пілотів із позивними "Мунфіш" і "Джус", які навчались у США.
- Передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн. За його словами, передача американських літаків ніяк не загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.
Словаччина має намір передати Україні винищувачі МіГ-29
Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією. Зазначається, що передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.
Як українські захисники знищують російську авіацію
- Львівські десантники збили російський вертоліт Ка-52, вартість якого сягає 16 мільйонів доларів. Український воїн приземлив ворожого "Алігатора" з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
- На межі Запорізької та Дніпропетровської областей українські захисники збили російський вертоліт Мі-35М завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу Stinger.
- Нашим захисникам вдалося збити винищувач Су-34, гелікоптер Ка-52, безпілотники та крилаті ракети.
- Також слід зазначити, що частина російських літаків навіть не може долетіти до України. У ніч на 24 червня стало відомо, що в Росії розбився стратегічний літак Іл-76.