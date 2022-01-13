Свой праздник Павел Фукс организовал несмотря на санкции. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью.

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Фукс говорит, что помогли друзья

Свой 50-летний юбилей олигарх Павел Фукс отпраздновал 27 октября 2021 года в гольф-клубе в Козине в стиле вечера в Венеции. Алексей Данилов заявил, что праздник был довольно громким и поэтому соседи вызвали полицию.

У меня большой вопрос относительно того факта, того кича, который там происходил. У нас война, а они там такое... Приезжает полиция раз – нет, два нет, пять нет, понимаете? Восемь раз приезжали, докладывал министр внутренних дел после этого дела, что восемь раз соседи вызвали полицию. Потом этот человек говорит: "У меня сейчас денег нет, это мне друзья помогли",

– рассказал Данилов.

Сам олигарх с июня 2021 года под санкциями СНБО, Алексей Данилов подчеркнул, что считает такие меры конституционными.

Санкции против Фукса: главное

Санкции против Павла Фукса ввели 18 июня 2021 года.

Данилов отметил, что причиной такого решения СНБО стал кейс компании "Голден Деррик". Речь идет о незаконном получении лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ископаемые являются стратегическим ресурсом страны, а их владельцами являются все граждане Украины.

Павел Фукс отрицает, что имеет отношение к "Голден Деррик", которой принадлежат месторождения. Сами санкции бизнесмен называет местью секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также Фукс был членом наблюдательного совета в мемориальном комплексе "Бабий Яр". Через санкции он оставил членство.

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