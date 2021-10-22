Громко и мощно: появилось полное видео обвала стены Кремля
22 октября 2021 , 17:50Читати новину українською
Источник:24 канал
В Москве из-за сильного ветра обрушилась стена Кремля. В сети появилось видео этого эпического момента. Инцидент в России уже стал темой для шуток.
Из-за обвала стены теперь никто не может пройти на Красную площадь. Ее полностью перекрыли.
Обратите внимание В Москве из-за сильного ветра отпал кусок стены Кремля: эпическое видео
Видео обвала
Мощный ветер обрушил остатки, которые были на стене, а вместе с ним отпал один из зубцов со стены. Еще несколько повреждены. Момент обвала зафиксировали прохожие.
Обвал стены Кремля: эпическое видео
Реакция соцсетей
Ветер в Москве уже успели окрестить "бандеровским", а инцидент в Москве – осуществление мечты миллионов украинцев.
Украинцы ждут продолжения / Скриншот
Падение стены называют победой / Скриншот
Непогода в Москве: главное
- Утром 22 октября в Москве поднялся сильный ветер. По городу разносился мусор, части металлических конструкций и даже мусорные баки.
- По данным МЧС, скорость ветра может достигать до 20 метров в секунду.
- Спасатели призвали воздержаться от прогулок, если это возможно. Также посоветовали обходить старые деревья, металлические конструкции и рекламные баннеры.