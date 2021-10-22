Громко и мощно: появилось полное видео обвала стены Кремля

В Москве из-за сильного ветра обрушилась стена Кремля. В сети появилось видео этого эпического момента. Инцидент в России уже стал темой для шуток.

Из-за обвала стены теперь никто не может пройти на Красную площадь. Ее полностью перекрыли.

Обратите внимание В Москве из-за сильного ветра отпал кусок стены Кремля: эпическое видео

Видео обвала

Мощный ветер обрушил остатки, которые были на стене, а вместе с ним отпал один из зубцов со стены. Еще несколько повреждены. Момент обвала зафиксировали прохожие.

Обвал стены Кремля: эпическое видео

Реакция соцсетей

Ветер в Москве уже успели окрестить "бандеровским", а инцидент в Москве – осуществление мечты миллионов украинцев.



Украинцы ждут продолжения / Скриншот

Падение стены называют победой / Скриншот

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