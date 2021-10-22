Громко и мощно: появилось полное видео обвала стены Кремля

22 октября 2021 , 17:50
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Источник:

24 канал

В Москве из-за сильного ветра обрушилась стена Кремля. В сети появилось видео этого эпического момента. Инцидент в России уже стал темой для шуток.

Из-за обвала стены теперь никто не может пройти на Красную площадь. Ее полностью перекрыли.

Обратите внимание В Москве из-за сильного ветра отпал кусок стены Кремля: эпическое видео

Видео обвала

Мощный ветер обрушил остатки, которые были на стене, а вместе с ним отпал один из зубцов со стены. Еще несколько повреждены. Момент обвала зафиксировали прохожие.

Обвал стены Кремля: эпическое видео

 

Реакция соцсетей

Ветер в Москве уже успели окрестить "бандеровским", а инцидент в Москве – осуществление мечты миллионов украинцев.

 


Украинцы ждут продолжения / Скриншот

Падение стены называют победой / Скриншот

Непогода в Москве: главное

  • Утром 22 октября в Москве поднялся сильный ветер. По городу разносился мусор, части металлических конструкций и даже мусорные баки.
  • По данным МЧС, скорость ветра может достигать до 20 метров в секунду.
  • Спасатели призвали воздержаться от прогулок, если это возможно. Также посоветовали обходить старые деревья, металлические конструкции и рекламные баннеры.
Автор: Іван Магуряк