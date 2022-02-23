Громкое послание оккупантам: в Краматорске состоялся масштабный митинг – видео и фото

В Краматорске Донецкой области 23 февраля провели масштабный патриотический митинг. Там под украинские песни жители города громко заявили, что никогда не захотят жить в квазиреспублике.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в сети. На видео оттуда видно, что люди не только пели гимн, но и напомнили миру, кем является президент России Владимир Путин.

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Были десятки флагов и теплая атмосфера

Следует заметить, что Краматорск расположен всего в 72 километрах от оккупированной боевиками Горловки. Поэтому такая масштабная акция в городе является крайне показательной.

Жители Краматорска поют гимн: смотрите видео

На фото и видео с акции заметно, что там были десятки флагов Украины. Часть из них люди держали в руках, а еще несколько полотен закрепили.



Акция в самом центре Краматорска / Фото из твиттера @sarahrainsford

Сегодня в центре Краматорска толпа поет гимн Украины. Просто разговариваем с людьми: "Нам страшно. Мы не хотим жить в так называемой "ДНР"; я не хочу, чтобы здесь снова было, как в 2014 году. Но мы никуда не уедем",

– написала корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд.

Особого внимания заслуживает и большой желто-голубой флаг, который развернули участники акции. На длинном полотне была надпись "Краматорск – это Украина".

Длинный желто-голубой флаг в Краматорске: смотрите видео

А вот песню о президенте России "Путин х**ло", вероятно пели уже под завершение акции. Однако на записи заметно, что несколько десятков человек это делают крайне вдохновенно. После этого они также выкрикивали патриотические лозунги.

Жители Краматорска поют "Путин х**ло": смотрите видео (18+)