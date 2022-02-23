Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в мережі. На відео звідти видно, що люди не тільки співали гімн, а й нагадали світові, ким є президент Росії Володимир Путін.

Актуально Будуть тисячі могил, а всередині Росії – кривавий бунт, – Сенцов про можливий наступ Кремля

Були десятки прапорів і тепла атмосфера

Слід зауважити, що Краматорськ розташований лише за 72 кілометри від окупованої бойовиками Горлівки. Тому така масштабна акція в місті є вкрай показовою.

Жителі Краматорська співають гімн: дивіться відео

На фото та відео з акції помітно, що там були десятки прапорів України. Частину з них люди тримали в руках, а ще кілька полотен закріпили.



Акція у самісінькому центрі Краматорська / Фото з твітера @sarahrainsford

Сьогодні в центрі Краматорська натовп співає гімн України. Просто розмовляємо з людьми: "Нам страшно. Ми не хочемо жити в так званій "ДНР"; я не хочу, щоб тут знову було, як 2014 року. Але ми нікуди не поїдемо",

– написала кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд.

Особливої уваги заслуговує і великий жовто-блакитний прапор, який розгорнули учасники акції. На довгому полотні був напис "Краматорськ – це Україна".

Довгий жовто-блакитний прапор в Краматорську: дивіться відео

А ось пісню про президента Росії "Путін Х**ло", ймовірно співали вже під завершення акції. Проте на записі помітно, що кілька десятків людей це роблять вкрай натхненно. Після цього вони також вигукували патріотичні гасла.

Жителі Краматорська співають "Путін Х**ло": дивіться відео (18+)