Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Наважившись на війну, Росія викидатиме свої ресурси й це дуже погіршить стан всередині країни-агресорки.
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За словами Сенцова, це те, що може призвести до "вибуху" всередині Росії, адже будуть тисячі могил. Там повстане народ, який її знищить.
Цей бунт не буде повстанням демократичних сил, Революція Гідності, як у нас. Це буде кривавий "русский бунт", просто жахливий, як там завжди буває. Однак це їхня розплата за все: наші сльози та нашу кров,
– наголосив кінорежисер.
Як зауважив Сенцов, при цьому важливим завданням для України буде вистояти, аби Росія не захопила великі міста й не знищила нас, як державу. Якщо це вдасться зробити, то такий розвиток подій стане нашою перемогою.
Інтерв'ю з Олегом Сенцовим у програмі "Перші особи" дивіться 23 лютого о 20:00 на ютуб-сторінці 24 каналу.
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