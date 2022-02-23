Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Решившись на войну, Россия будет выбрасывать свои ресурсы и очень ухудшит состояние внутри страны-агрессора.

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По словам Сенцова, это то, что может привести к "взрыву" внутри России, ведь будут тысячи могил. Там восстанет народ, который его уничтожит.

Этот бунт не будет восстанием демократических сил, Революция Достоинства, как у нас. Это будет кровавый "русский бунт", просто ужасающий, как там всегда бывает. Однако это их расплата за все: наши слезы и нашу кровь,

– подчеркнул кинорежиссер.

Как отметил Сенцов, при этом важной задачей для Украины будет выстоять, чтобы Россия не захватила большие города и не уничтожила нас как государство. Если это удастся сделать, такое развитие событий станет нашей победой.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Интервью с Олегом Сенцовым в программе "Первые лица" смотрите 23 февраля в 20:00 на ютуб-странице 24 канала.

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