Относительно шагов реакции у команды главы государства есть много предложений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой, сообщает 24 канал.

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Как рассказал Зеленский, введение Украиной визового режима с Россией будет зависеть от дальнейших шагов страны-агрессора.

У меня есть много предложений от нашей команды по реакции. Они связаны с дальнейшими шагами России,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Владимир Зеленский не исключает расторжения дипломатических отношений с Россией после действий Москвы по признанию боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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