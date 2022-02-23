Щодо кроків реакції у команди глави держави є багато пропозицій. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою та Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє 24 канал.
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Як розповів Зеленський, введення Україною візового режиму з Росією залежатиме від подальших кроків країни-агресорки.
У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками Росії,
– наголосив президент.
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Агресія Росії щодо України: важливі новини
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