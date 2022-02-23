Як пише авторитетне американське видання, страхування будівництва трубопроводу "Північний потік-2" перервали на тлі загрози санкцій з боку Сполучених Штатів.

Важливо Посол заявив Німеччині, що вона ще кілька років тому могла запобігти агресії Росії

Напередодні глава МЗС Німеччини Хайко Маас констатував заморожування російського проєкту "Північний потік-2". Це сталося після того, як Росія 21 лютого визнала "незалежність" квазіреспублік на Донбасі.

Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"

Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2". Міністерство економіки країни вже отримало відповідну вказівку.

Росія у відповідь традиційно вдалася до погроз. Зокрема, офіційна Москва заявила про ціну на газ у 2 000 євро за тисячу кубів.

В Україні привітали зупинку сертифікації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що це – потужний крок. Згодом міністр також подякував своїй німецькій колезі Анналені Бербок за рішення її країни.

Раніше Джо Байден казав, що у разі вторгнення Росії "Північний потік-2" не запустять. Зауважимо, що російський газопровід в обхід території України вже добудували і він очікує на схвалення європейського регулятора. В

Як Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу: дивіться відео