На заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про санкції проти російського газопроводу одразу ж відреагували у Кремлі. Традиційно там вдалися до погроз та шантажу, повідомляє 24 канал.

До теми Довизнавалися: Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії

Росія погрожує дорогим газом через "Північний потік-2"

Член ради радбезу Росії Дмитро Медведєв у мережі пригрозив Європі високими цінами на газ.

Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2 000 євро за тисячу кубометрів газу,

– написав російський посадовець.

Нагадаємо, останні пів року Москва використовувала скорочення поставок газу "Газпромом", який є монополістом на європейському ринку, щоб Німеччина сертифікувала проєкт "Північний потік-2". Це призвело до рекордно високих цін на газ.

Берлін зупинив сертифікацію російського газопроводу: коротко

Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав бойовиків з тимчасово окупованих частини Донецької та Луганської областей. Німеччина назвала це грубим порушенням міжнародного права та обіцяла відповідь, яка мала, зокрема, стосуватися і трубопроводу.

Вже 22 лютого німецький канцлер Олаф Шольц наказав зупинити сертифікацію російського "Північного потоку-2". Міністерству економіки вже дали відповідні вказівки. Глава відомства Роберт Хабек доручив відкликати попередній позитивний сертифікат, який був вирішальним для сертифікації.

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