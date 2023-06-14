Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, такие действия главы МАГАТЭ – плохой сигнал.

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Подрыв Каховской ГЭС и слабая реакция мира может убедить российского диктатора Путина и дальше совершать такие теракты. У него уже есть две цели: крымский завод "Титан" и Запорожская АЭС.

Если опасно – сложите мандат

Как отметил Лесной, негативные последствия от подрыва Каховской ГЭС в основном затронули только Украину. А вот последствия потенциальной катастрофы на Запорожской АЭС может ощутить буквально весь мир.

Россияне там таскают оружие в машинных залах и многое минуют. И человек, отвечающий в мире за ядерную безопасность, говорит, что это опасно. Ну тогда сложи мандат и иди домой. Пусть другой человек придет,

– заметил Лесной.

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Многие международные организации типа ООН и Международного комитета Красного Креста продемонстрировали, что они достаточно "эффективны" в мирное время. Тогда они осваивают бюджеты и "усиленно" работают. А во время реально угрожающих ситуаций тамошние представители "ничего не могут сделать".

Мир вообще небезопасное место. А сейчас – время смелых. Если МАГАТЭ – несмелая организация, то это очень плохая история. Можно столкнуться с последствиями этой трусости и деятельности России. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло на нашей земле,

– подчеркнул Лесной.

Обратите внимание! В МАГАТЭ ранее заявляли, что ЗАЭС может оказаться без необходимой воды для охлаждения реакторов. Все из-за подрыва Каховской ГЭС, который совершили россияне.

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