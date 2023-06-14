Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, такі дії очільника МАГАТЕ – поганий сигнал.

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Підрив Каховської ГЕС та квола реакція світу може переконати російського диктатора Путіна і надалі здійснювати такі теракти. У нього вже є дві цілі: кримський завод "Титан" та Запорізька АЕС.

Якщо небезпечно – складай мандат

Як наголосив Лісний, негативні наслідки від підриву Каховської ГЕС переважно зачепили лише Україну. А-от наслідки від потенційної катастрофи на Запорізькій АЕС може відчути буквально весь світ.

Росіяни там тягають зброю в машинних залах та багато чого мінують. І людина, яка відповідає у світі за ядерну безпеку, каже, що це небезпечно. Ну тоді складай мандат і йди додому. Нехай інша людина прийде,

– зауважив Лісний.

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Багато міжнародних організацій на кшталт ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста продемонстрували, що вони досить "ефективні" в мирний час. Тоді вони освоюють бюджети та "посилено" працюють. А під час реально загрозливих ситуацій тамтешні представники "нічого не можуть зробити".

Світ взагалі небезпечне місце. А зараз – час сміливих. Якщо МАГАТЕ не є сміливою організацією, то це дуже погана історія. Можна зіткнутися з наслідками цього боягузтва та терористичної діяльності Росії. Дуже не хотілося б, щоб це сталося на нашій землі,

– підкреслив Лісний.

Зверніть увагу! В МАГАТЕ раніше заявляли, що ЗАЕС може опинитися без необхідної води для охолодження реакторів. Все через підрив Каховської ГЕС, який здійснили росіяни.

Гроссі має поїхати на ЗАЕС: коротко