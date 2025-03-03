Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Гросси в понедельник, 3 марта.

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Гросси прокомментировал ротацию на Запорожской АЭС

У Рафаэля Гросси спросили, не считают ли в МАГАТЭ ротацию работников миссии через оккупированные территории и без согласования с Украиной узакониванием российской оккупации Запорожской АЭС.

То, что произошло сейчас, является чрезвычайным обстоятельством, которое было обусловлено невозможностью безопасно провести ротацию. Единственное, что привело нас к этой чрезвычайной ротации таким образом, заключается в том, что я отвечаю за безопасность своего персонала, за их жизни, и я не могу втянуть их во что-то вредное,

– объяснил гендиректор МАГАТЭ.

Как отметил Гросси, ряд событий заставил его сделать вывод, что он не может рисковать жизнью экспертов.

Любые другие политические соображения, по моему мнению, на самом деле неуместны. Я думаю, что это действительно продиктовано необходимостью защитить жизнь тех, кто там работает,

– подчеркнул он.

Рафаэль Гросси добавил, что обсуждал вопрос ротации на ЗАЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Именно поэтому, по его словам, МАГАТЭ не действовало в этом вопросе односторонне.

Также генеральный директор МАГАТЭ заявил, что маршрут ротации пролегал "исключительно через российскую территорию".

Стоит отметить, что ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко направил Рафаэлю Гросси письмо, в котором заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить в соответствии с международным правом и исключительно по согласованию Украины

В письме отмечается, что Россия сознательно создавала искусственные препятствия для надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных экспертов на площадке ЗАЭС более 80 дней "под беспрецедентным физиологическим давлением в зоне высоких военных рисков".

Галущенко подчеркнул, что в результате несогласованной ротации Украина не имеет достоверной информации о том, кто сейчас присутствует на ЗАЭС от агентства, и эта ситуация является абсолютно неприемлемой.

Напомним, 1 марта стало известно, что МАГАТЭ, вероятно, впервые осуществило ротацию своего персонала на Запорожской АЭС через оккупированные территории Украины. По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка, ротацию провели через Крым без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС.

В тот же день Министерство иностранных дел осудило нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также направило ноту протеста руководству агентства.