Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Гроссі в понеділок, 3 березня.

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Гроссі прокоментував ротацію на Запорізькій АЕС

У Рафаеля Гроссі запитали, чи не вважають у МАГАТЕ ротацію працівників місії через окуповані території та без погодження з Україною узаконенням російської окупації Запорізької АЕС.

Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною, яка була зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Єдине, що привело нас до цієї надзвичайної ротації таким чином, полягає у тому, що я відповідаю за безпеку свого персоналу, за їхні життя, і я не можу втягнути їх у щось шкідливе,

– пояснив гендиректор МАГАТЕ.

Як зазначив Гроссі, низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.

Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює,

– підкреслив він.

Рафаель Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.

Також генеральний директор МАГАТЕ заявив, що маршрут ротації пролягав "виключно через російську територію".

Варто зазначити, що раніше міністр енергетики України Герман Галущенко направив Рафаелю Гроссі листа, у якому заявив, що ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватись відповідно до міжнародного права і виключно за погодженням Україною

У листі наголошується, що Росія свідомо створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів "під безпрецедентним фізіологічним тиском у зоні високих військових ризиків".

Галущенко підкреслив, що внаслідок неузгодженої ротації Україна не має достовірної інформації про те, хто наразі присутній на ЗАЕС від агентства, і ця ситуація є абсолютно неприйнятною.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що МАГАТЕ, ймовірно, вперше здійснило ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС через окуповані території України. За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка, ротацію провели через Крим без згоди України й усупереч попередженням ЄС.

Того ж дня Міністерство закордонних справ засудило порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету й територіальної цілісності України, а також направило ноту протесту керівництву агентства.