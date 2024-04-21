В то же время бойцы легендарной группы пишут книгу, которой могут воспользоваться наши партнеры. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал основатель и командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".

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Партнеры интересуются опытом Group 13

Часто наших иностранных партнеров удивляет сообразительность украинских воинов и их способность придумывать новые тактики, сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи и получать невероятные результаты.

Сейчас украинская армия пишет новую историю войны и является фактически наиболее опытной силой в Европе. Этот бесценный опыт и сила приобретаются в тяжелых боях и операциях, которую осуществляют бойцы различных родов войск.

Опыт Group 13 – тоже уникален. Государство, которое "не имеет флота", с помощью дронов-камикадзе уничтожает флот врага, который когда-то блокировал наши порты и наносил ракетные удары по нашей стране. То, что российский Черноморский флот все меньше вовлечен в это – результат действий наших бойцов, в том числе и Group 13. Благодаря этому россияне не могут чувствовать себя в море безопасно.

"Тринадцатый" оставил без ответа вопрос о том, интересуются ли партнеры опытом ГУР МО в ведении "морского боя", однако отметил:

Мы пишем новую книгу, которую пытаются прочитать многие страны.

Обратите внимание! Подразделение Group 13 ГУР МО было создано для уничтожения российского флота. На счету этой группы операторов морских дронов уже более полудесятка вражеских военных судов.

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