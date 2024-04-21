В то же время бойцы легендарной группы пишут книгу, которой могут воспользоваться наши партнеры. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал основатель и командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".
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Партнеры интересуются опытом Group 13
Часто наших иностранных партнеров удивляет сообразительность украинских воинов и их способность придумывать новые тактики, сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи и получать невероятные результаты.
Сейчас украинская армия пишет новую историю войны и является фактически наиболее опытной силой в Европе. Этот бесценный опыт и сила приобретаются в тяжелых боях и операциях, которую осуществляют бойцы различных родов войск.
Опыт Group 13 – тоже уникален. Государство, которое "не имеет флота", с помощью дронов-камикадзе уничтожает флот врага, который когда-то блокировал наши порты и наносил ракетные удары по нашей стране. То, что российский Черноморский флот все меньше вовлечен в это – результат действий наших бойцов, в том числе и Group 13. Благодаря этому россияне не могут чувствовать себя в море безопасно.
"Тринадцатый" оставил без ответа вопрос о том, интересуются ли партнеры опытом ГУР МО в ведении "морского боя", однако отметил:
Мы пишем новую книгу, которую пытаются прочитать многие страны.
Операторы рассказали, как уничтожают вражескую цель
- Основатель и командир Group 13 "Тринадцатый" отметил, что подготовка каждой операции – кропотливая работа, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех возможных сценариев, которые возможны в ходе операции. Спецназовец отметил, что бойцы отрабатывают всегда разные сценарии возможных событий.
- Командир группы не раскрывает, сколько людей занимается операцией. Однако он отмечает, что если брать масштаб корабля, на котором утонуло 40 – 50 человек, то количество привлеченных бойцов Group 13 значительно меньше.
- Однако "Тринадцатый" подчеркнул, несмотря на все осуществленные операции, повторять собственные успехи становится все сложнее. Россияне оттягивают свои корабли, надеясь, что до них не смогут достать морские дроны-камикадзе.