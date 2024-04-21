Водночас бійці легендарної групи пишуть книгу, якою можуть скористатися наші партнери. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів засновник та командир Group 13 з позивним "Тринадцятий".

До теми "У 95% випадків навчаємося – у бою": історія створення легендарної Group 13 ГУР

Партнери цікавляться досвідом Group 13

Часто наших іноземних партнерів дивує кмітливість українських воїнів та їхня здатність вигадувати нові тактики, поєднувати, здавалося б, непоєднувані речі та отримувати неймовірні результати.

Зараз українська армія пише нову історію війни і є фактично найбільш досвідченою силою в Європі. Цей неоціненний досвід та сила здобуваються у тяжких боях та операціях, яку здійснюють бійці різних родів військ.

Досвід Group 13 – теж унікальний. Держава, яка "не має флоту", за допомогою дронів-камікадзе нищить флот ворога, який колись блокував наші порти та завдавав ракетних ударів по нашій країні. Те, що російський Чорноморський флот все менше залучений до цього – результат дій наших бійців, зокрема і Group 13. Завдяки цьому росіяни не можуть почуватися у морі безпечно.

"Тринадцятий" залишив без відповіді питання про те, чи цікавляться партнери досвідом ГУР МО у веденні "морського бою", проте зазначив:

Ми пишемо нову книгу, яку намагаються прочитати багато країн.

Зверніть увагу! Підрозділ Group 13 ГУР МО був створений для знищення російського флоту. На рахунку цієї групи операторів морських дронів уже більше півдесятка ворожих військових суден.

Оператори розповіли, як знищують ворожу ціль