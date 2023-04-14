Грозы накроют большинство областей Украины: где снова ухудшится погода

Весенний дождь не торопится покидать Украину. Кроме того, уже в скором времени снова ожидаются грозы.

Грозы вернутся в Украину, вероятно, уже в эту субботу. К слову, их прогнозируют в большинстве областей.

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Снова надвигается гроза

Ожидается, что 15 апреля грозы накроют западные, часть северных и южных областей.

В субботу на Правобережье, в воскресенье ночью в северных, большинстве центральных и южных областей, днем на Западе и Юго-Западе страны дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков,

– прогнозируют в Укргидрометцентре.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в восточных и Сумской области ночью составит от 4 тепла до 1 градуса мороза. Днем +6...+12. В других регионах в темное время суток даже до +9. Более того, днем 15 апреля на Юге прогнозируют 16 – 21 градус тепла.

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Прогноз погоды на 15 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра